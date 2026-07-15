Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Confcommercio Saronno che fa il punto sui primi due weekendi di saldi a Saronno con i riflettori sull’iniziativa “La notte dei saldi” che ha dato dei buoni riscontri.

I primi due weekend dei saldi hanno confermato che, quando il commercio cittadino si attiva, Saronno risponde.

La “Notte dei saldi” del 4 luglio, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall’avvio dei saldi estivi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno con un lavoro di organizzazione e comunicazione, ha rappresentato un’importante occasione di richiamo per la città.

I dati confermano che il primo sabato dei saldi, il 4 luglio, ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente e successivo. Con la notte dei saldi, nella fascia tra le 18 e le 24, sono state rilevate 4.014 visite, con un aumento del 114% rispetto al sabato precedente. Un dato superiore alle 3.809 presenze dell’11 luglio.

Il confronto assume un significato particolare perché l’analisi è limitata al centro e non considera quindi le persone arrivate in città per l’evento ospitato nell’area del Matteotti.

Il primo weekend dei saldi ha inoltre confermato la capacità attrattiva di Saronno. Tra sabato 4 e domenica 5 luglio sono state rilevate 15.071 visite, di cui 7.060 provenienti da fuori provincia (46,8% del totale) e 3.018 dalla provincia di Varese (20%). Anche il tempo di permanenza evidenzia una frequentazione di qualità: la fascia più rappresentata è quella compresa tra una e due ore, con 6.408 visite, seguita dalle permanenze tra 30 e 60 minuti (3.793). Dati che confermano come Saronno riesca a catalizzare presenze provenienti da tutto il suo ampio comprensorio.

Il secondo weekend di luglio ha confermato il trend positivo registrato con l’avvio dei saldi. Tra l’11 e il 12 luglio sono state rilevate 15.297 visite, in lieve crescita rispetto alle 15.071 del primo weekend (+1,5%). Numeri che confermano come il centro cittadino abbia mantenuto un buon livello di attrattività anche dopo il primo fine settimana dei saldi, consolidando la capacità di richiamare visitatori.

Il confronto con il 2025 va letto con cautela. Nei primi due weekend di luglio dello scorso anno erano state rilevate rispettivamente 25.300 e 13.018 visite, ma i dati non sono direttamente confrontabili con quelli del 2026 perché il primo sabato coincideva con la Notte Bianca, evento che aveva determinato un afflusso straordinario di pubblico.

I dati provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia – Cities Analytics, elaborata sulla base delle rilevazioni della rete WindTre. Il sistema misura le visite: una stessa persona può quindi generare più visite nel periodo analizzato. Le elaborazioni prendono in considerazione esclusivamente le permanenze di almeno 40 minuti nell’area del centro cittadino ed escludono residenti e lavoratori.

“Il primo weekend dei saldi conferma che Saronno ha un forte potenziale di attrazione e che, quando i commercianti lavorano insieme all’associazione, i risultati arrivano. La Notte dei saldi è nata da un’idea di alcuni operatori, raccolta e sostenuta in pochi giorni da Confcommercio Saronno con un lavoro di organizzazione e promozione condiviso. È la dimostrazione che fare rete produce benefici per tutta la città. L’auspicio è che questi risultati incoraggino un numero sempre maggiore di attività a partecipare alle iniziative comuni, creando un effetto moltiplicatore capace di rafforzare il commercio locale. Solo un’organizzazione che nasce dalla conoscenza diretta del territorio, delle sue specificità e delle nuove esigenze di imprese e consumatori con un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione può valorizzare appieno le potenzialità di Saronno, mantenendo il centro vivo, attrattivo e presidiato ogni giorno” conclude Confcommercio Saronno.

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