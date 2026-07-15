Città

SARONNO – Italia Viva Saronno torna in piazza con un gazebo informativo dedicato a due campagne nazionali del partito. L’appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 13, in corso Italia, dove sarà possibile incontrare i volontari, ricevere materiale informativo e firmare la petizione per chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale.

L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa da Italia Viva. In questi giorni il partito sta organizzando gazebo e banchetti in numerose città italiane per sensibilizzare i cittadini sui temi del carovita e raccogliere firme a sostegno della petizione “Sì alle preferenze, basta liste bloccate”. In Liguria, ad esempio, sono stati annunciati circa cento gazebo distribuiti sul territorio, mentre analoghe iniziative si stanno svolgendo anche in Calabria, nel Lazio e in altre regioni italiane.

Al centro dell’iniziativa ci saranno due temi. Da un lato la campagna contro il carovita, con dati e proposte del partito sull’aumento del costo della vita; dall’altro la raccolta firme per chiedere una modifica della legge elettorale che consenta agli elettori di esprimere direttamente le preferenze nella scelta dei parlamentari, superando il sistema delle liste bloccate. La petizione è promossa a livello nazionale da Italia Viva ed è disponibile anche online sul sito del partito.

Il gazebo resterà aperto dalle 9 alle 13 in corso Italia ed è aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere l’iniziativa o a sottoscrivere la raccolta firme.

(foto archivio)

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