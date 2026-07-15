SARONNO – Torna a far discutere la sosta selvaggia all’interno dell’ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni il tema è riemerso con forza sui social, dove operatori sanitari, pazienti e cittadini hanno denunciato la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare nell’area riservata, con conseguenze anche sulla circolazione dei mezzi di soccorso.

Non si tratta di un episodio isolato. Il problema si ripresenta ciclicamente: oltre alla presenza di veicoli appartenenti a persone non autorizzate, vengono segnalati parcheggi che restringono la carreggiata o impediscono il regolare transito, creando disagi in uno spazio fondamentale per l’attività sanitaria.

A riaccendere il dibattito è stato il messaggio pubblicato da un utente sui social: “Vorrei stringere la mano a questi due fenomeni che questa mattina hanno bloccato il passaggio a due ambulanze e diverse automobili all’interno dell’ospedale di Saronno. Candidati al premio Oscar per l’inciviltà”.

Il post ha raccolto numerosi commenti di operatori e cittadini che raccontano una situazione già vissuta in altre occasioni. Molti sottolineano come, nonostante la presenza della segnaletica e la particolare importanza dell’area, continuino a verificarsi comportamenti che ostacolano la viabilità interna e rischiano di rallentare l’attività dei mezzi di emergenza.

Tra i commenti ricorre anche la richiesta di maggiori controlli. Diversi utenti chiedono un intervento più frequente della polizia locale, con multe e sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, nella convinzione che solo controlli costanti possano scoraggiare comportamenti che mettono a rischio il regolare funzionamento dell’ospedale.

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