Città

SARONNO – La terza ondata di calore dell’estate torna ad accendere l’attenzione anche a Saronno. Saronno Civica interviene sul tema chiedendo un ruolo più attivo delle istituzioni locali nell’informare e sostenere i cittadini più esposti agli effetti delle alte temperature, ricordando anche alcuni semplici comportamenti utili per affrontare il caldo in sicurezza.

Nel documento, il gruppo civico evidenzia come il caldo non sia “un fastidio passeggero”, ma un fenomeno da non sottovalutare. Richiama inoltre i dati diffusi da Regione Lombardia, secondo cui nell’ultima settimana gli interventi di soccorso legati alle alte temperature sono aumentati di oltre il 10%.

Secondo Saronno Civica, con ondate di calore sempre più frequenti e intense, “l’istituzione locale debba assumere un ruolo attivo di informazione e prossimità verso i cittadini più esposti”.

Il gruppo invita quindi i cittadini ad adottare alcune precauzioni, in particolare per proteggere anziani e persone fragili. Tra i consigli figurano evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere frequentemente anche in assenza di sete, limitando alcolici e bevande zuccherate, mantenere fresca l’abitazione oscurando le finestre nelle ore più calde e arieggiando al mattino presto o in serata. Viene inoltre raccomandato di fare visita o telefonare alle persone che vivono sole e di rivolgersi al proprio medico in caso di dubbi sulla gestione delle terapie farmacologiche durante il periodo di caldo intenso.

Saronno Civica conclude invitando a trasformare questi semplici accorgimenti in un gesto di attenzione verso il prossimo: condividere le informazioni con vicini di casa, anziani e persone sole e dedicare loro qualche momento di compagnia può contribuire a ridurre i rischi legati all’emergenza caldo.

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