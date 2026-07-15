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SARONNO – Novità per chi viaggia in treno sulla linea Milano – Como Lago. Trenord ha attivato sulla linea il nuovo sistema Pay&Go, che permette di acquistare il biglietto ferroviario semplicemente utilizzando una carta contactless o uno smartphone, senza passare da biglietterie o distributori automatici.

Il servizio, già disponibile sui collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, debutta ora sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, che comprende anche la stazione di Saronno. L’obiettivo è semplificare l’acquisto dei biglietti e ridurre i tempi di accesso al treno.

Per utilizzare Pay&Go basta effettuare un “tap” con la carta contactless o con lo smartphone dotato di tecnologia NFC sui tornelli o sui totem dedicati prima della partenza e ripetere la stessa operazione all’arrivo. Il sistema riconosce automaticamente il tragitto effettuato e applica la tariffa regionale di seconda classe corrispondente.

Sono accettate carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express. Se il viaggio coinvolge le stazioni di Malpensa Aeroporto Terminal 1 o Terminal 2, il sistema applica invece la tariffa aeroportuale.

In caso di controllo a bordo, i viaggiatori dovranno esibire la carta utilizzata per il pagamento oppure, se hanno usato lo smartphone, comunicare il numero della carta digitale associata. Gli acquisti effettuati con Pay&Go saranno consultabili attraverso un portale dedicato.

La soluzione è stata sviluppata da Trenord in collaborazione con FnmPay, l’istituto di pagamento del Gruppo Fnm specializzato nei servizi per la mobilità.

Dopo il debutto sulla Milano Cadorna-Como Lago, Trenord ha annunciato che il sistema sarà esteso progressivamente anche alle altre linee regionali. Per i pendolari e i viaggiatori di Saronno si tratta quindi della prima occasione per utilizzare il nuovo sistema di acquisto contactless direttamente sui collegamenti ferroviari regionali.

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