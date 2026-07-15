Comasco

TURATE – Irrigare il giardino, lavare l’auto o riempire la piscina con l’acqua potabile nelle ore diurne può costare fino a 500 euro. Con l’ordinanza 84/2026 il Comune ha introdotto nuove limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile per far fronte alla riduzione della disponibilità idrica causata dalla siccità e dalle elevate temperature.

Il provvedimento, valido su tutto il territorio comunale, vieta dalle 6 alle 22 l’impiego dell’acqua dell’acquedotto per tutti gli usi non domestici e non essenziali. Tra questi rientrano l’irrigazione di orti, giardini e aree verdi, il riempimento di piscine private e fontane ornamentali, il lavaggio di veicoli, cortili e piazzali privati, oltre a ogni altro utilizzo ritenuto non indispensabile.

L’Amministrazione comunale spiega che la misura si è resa necessaria per tutelare una risorsa sempre più preziosa in un periodo caratterizzato da temperature elevate e scarsità di precipitazioni. L’invito rivolto ai cittadini è quello di limitare i consumi agli utilizzi realmente necessari, evitando ogni forma di spreco.

Per chi non rispetterà le disposizioni previste dall’ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Il Comune richiama quindi alla collaborazione di tutta la cittadinanza affinché il consumo di acqua potabile rimanga compatibile con l’attuale situazione di criticità idrica.

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