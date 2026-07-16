Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Un tassello fondamentale per la difesa di mister Tomasoni, che arriva dopo anni di esperienze costruttive tra Como, Monza e Renate. La Caronnese (Eccellenza) presenta Pietro La Ruffa, difensore classe 2006 che ha appena firmato per i rossoblù.

Il nuovo difensore della Caronnese si presenta così: “Ho iniziato a giocare a calcio molto presto nel Nerviano, la squadra del mio paese, dopo qualche anno è stata l’ora della Rhodense dove ho giocato un anno, successivamente sono andato a Como, dove ho disputato due stagioni. Sono quindi passato al Monza di cui ho vestito la maglia per una stagione e dopo un’importante infortunio alla caviglia ho firmato con il Renate dove ho disputato diverse stagioni e ho concluso il mio percorso di settore giovanile in Primavera 2”.

“Mi considero un giocatore capace di interpretare i vari momenti della partita, con buone capacità tecniche e difensive. Ho deciso di accettare e di intraprendere il mio primo percorso coi grandi con la Caronnese perché ne ho sempre sentito parlare bene e dal mio punto di vista è una delle società più importanti del campionato di Eccellenza”. “Mi aspetto una stagione sicuramente importante in quanto sarà il mio primo anno coi grandi, sono molto motivato e spero di poter fare bene sicuramente a livello personale e di conseguenza di poter dare una mano alla squadra a raggiungere importanti obiettivi”.

6072026