Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Women è ufficialmente pronta a scendere nuovamente in campo. La società “è lieta di confermare l’avvenuta iscrizione della prima squadra femminile al prossimo Campionato Nazionale di Serie C per la stagione 2026/2027”.

Una conferma che non rappresenta solo un atto formale, ma la prosecuzione fiera di un percorso unico e fortemente differenziante nel panorama calcistico attuale. La Caronnese Women, infatti, ribadisce la propria identità ponendo ancora una volta i valori umani, la coesione del gruppo e la crescita personale al centro della propria filosofia, dentro e fuori dal rettangolo verde.

In un calcio sempre più orientato al solo risultato numerico, la Caronnese Women sceglie di distinguersi. Il club stigmatizza fermamente l’idea di un agonismo esasperato a discapito della persona, promuovendo invece un ambiente in cui il benessere psicofisico e il divertimento sano siano il vero motore delle prestazioni sportive. La forza di questa squadra risiede nella sua unione: un gruppo coeso, capace di sostenersi reciprocamente nelle sfide quotidiane e di trasformare l’empatia in determinazione agonistica.

L’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: disputare un campionato di alto livello, affrontando ogni avversario a viso aperto e con la massima professionalità, senza mai smarrire il sorriso e il piacere del gioco. La società ha lavorato e continua a lavorare per garantire allo staff tecnico e alle calciatrici una struttura solida, capace di supportare le ambizioni sportive del club nel pieno rispetto dei valori rossoblù.

“L’iscrizione alla Serie C è il giusto premio per il lavoro svolto finora e il punto di partenza per una stagione che vogliamo vivere da protagonisti,” commenta la dirigenza. “Il nostro obiettivo è dimostrare che si può fare calcio di alto livello mantenendo intatti i valori etici, il divertimento e la cura del gruppo. Le nostre ragazze sono atlete straordinarie e, prima ancora, donne che incarnano l’essenza più bella dello sport”. La Caronnese Women invita tutti i tifosi, i partner e gli appassionati a sostenere la squadra in questa nuova e avvincente avventura. Il countdown per il fischio d’inizio è ufficialmente iniziato.

16072026