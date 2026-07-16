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CESANO MADERNO – Sabato 18 luglio, alle 10.30, la cittadinanza di Cesano Maderno vivrà un momento di profonda solennità con la cerimonia di intitolazione della rinnovata aula consiliare alla memoria di Luca Attanasio.

L’ambasciatore italiano fu tragicamente ucciso il 22 febbraio 2021 durante una missione istituzionale nella Repubblica Democratica del Congo, e la decisione di dedicargli il cuore pulsante della vita democratica cittadina rappresenta un tributo fortemente voluto dall’amministrazione comunale e nato dalle proposte condivise all’interno dell’assemblea civica.

L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Gianpiero Bocca, dei familiari del diplomatico, dei rappresentanti della giunta e del consiglio comunale, oltre che dell’associazione “Amici di Luca Attanasio“. A testimonianza del forte impatto che la figura dell’ambasciatore continua ad avere sull’intero territorio, presenzieranno anche i sindaci della provincia di Monza e della Brianza insieme alle massime autorità civili e religiose regionali.

La solennità del momento è strettamente legata anche alle recenti azioni della politica locale, dato che nell’ultima seduta consiliare è stata approvata all’unanimità una mozione firmata da tutti i gruppi politici per richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte dello stesso Attanasio e del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci.

La scelta di Cesano Maderno non è casuale, ma rispecchia un legame storico e formativo, in quanto proprio in questa città il diplomatico frequentò la scuola dei fratelli Maristi, gettando le basi per quei valori di solidarietà e apertura verso il mondo che ne hanno caratterizzato la carriera e l’esistenza. Inoltre, l’aula scelta possiede un eccezionale valore civico ed educativo, poiché funge anche da aula magna per gli studenti della scuola Salvo d’Acquisto. In questo modo, il simbolo istituzionale più importante della comunità diventa uno strumento concreto per tramandare alle nuove generazioni l’esempio di un uomo che ha saputo elevare la diplomazia a mezzo di pace e protezione per i più deboli.

L’intitolazione si inserisce tuttavia all’interno di un percorso di riflessione molto più ampio che il comune ha voluto promuovere attraverso un ricco palinsesto di eventi culturali e formativi. Le iniziative hanno preso il via già lunedì 13 luglio a Palazzo Arese Borromeo con un incontro-dibattito incentrato sul caso giornalistico e sulla ricerca della verità, affiancato da un percorso tematico e bibliografico allestito nella biblioteca civica “V. Pappalettera” fino al giorno della cerimonia.

I momenti di approfondimento proseguiranno mercoledì 29 luglio nell’area cinema del giardino Arese Borromeo con la proiezione del documentario dedicato al viaggio della memoria compiuto in Congo dalla moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki.

Il cammino del ricordo si estenderà poi fino all’autunno e alla prossima primavera con spettacoli teatrali per le scuole, presentazioni letterarie e mostre fotografiche nazionali, confermando l’impegno della città nel mantenere vivo un lascito morale straordinario

(foto d’archivio)