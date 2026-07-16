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SARONNO – Film per famiglie, film storici, commedie e drammi: la prossima settimana del Cinema sotto le stelle a Saronno offre una ampia varietà di generi, adatti a tutti i gusti. La rassegna prosegue nel cortile di Casa Morandi.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti di lunedì e martedì al prezzo speciale di 3 euro e 50.

Giovedì 16 luglio si parte con No Good Men, film drammatico con Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi, Liam Hussaini. Presentato alla Berlinale 2026: un racconto autobiografico ambientato a Kabul. Naru, unica operatrice di ripresa di Kabul Tv, è convinta che in Afghanistan non esistano uomini buoni. Un nuovo incarico la costringe a mettere in discussione le sue certezze. Appuntamento dal costo di 3 euro e 50.

Venerdì 17 luglio appuntamento per tutta la famiglia con Minions&Monsters, nuova avventura Illumination dal mondo di Cattivissimo Me e Minions. I Minions arrivano a Hollywood per diventare star del cinema, ma finiscono per scatenare veri mostri. Tra caos e risate, dovranno salvare il mondo dal disastro che hanno combinato.

Domenica 19 luglio verrà proiettato Norimberga, film storico e drammatico con Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon. Presentato al Toronto Film Festival, racconta il processo che ha cambiato la storia del Novecento. Dopo la Seconda guerra mondiale, uno psichiatra americano valuta la sanità mentale dei gerarchi nazisti. Il confronto con Hermann Göring apre un inquietante duello psicologico.

Lunedì 2o luglio La città proibita con Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti. Uno dei film italiani più apprezzati dell’anno, candidato a 7 David di Donatello. Mei arriva a Roma dalla Cina alla ricerca della sorella scomparsa. L’incontro con Marcello, giovane cuoco in

difficoltà, li trascinerà in una pericolosa avventura tra criminalità, vendetta e riscatto.

Martedì 21 luglio, spazio alla commedia Oi vita mia, con Pio D’Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano. Il debutto alla regia di Pio e Amedeo, con Lino Banfi in una commedia dal cuore pugliese. Pio gestisce una comunità per ragazzi, Amedeo una casa di riposo. Costretti a convivere tra anziani, giovani e problemi quotidiani, scopriranno un nuovo modo di affrontare la vita insieme.

Mercoledì 22 luglio, il dramma italiano Le cose non dette, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani. Due coppie di amici partono insieme per Tangeri, ma il viaggio fa emergere tensioni, segreti e fragilità. Le parole non dette iniziano a pesare più di quelle pronunciate

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