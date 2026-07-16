Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Ha cercato di aprire con la forza un’auto in sosta dopo aver chiesto l’elemosina, ma è stato individuato e denunciato grazie alla segnalazione di un cittadino e al rapido intervento della polizia locale di Venegono Superiore del comandante Antonio Borgo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 14 luglio, intorno alle 9,30, a Venegono Inferiore.

Gli agenti della polizia locale di Venegono Superiore, impegnati in un servizio di pattugliamento con i colleghi di Venegono Inferiore nell’ambito della convenzione che coinvolge anche Vedano Olona, Castiglione Olona e Morazzone, sono stati allertati dalla rete di Protezione civile e Controllo del vicinato. L’allarme è partito dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo intento a chiedere l’elemosina e, subito dopo, a tentare di aprire le vetture parcheggiate.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, uno dei cittadini ha raccontato che il giovane aveva cercato di forzare l’apertura del suo veicolo. Messo immediatamente in contatto con gli agenti, ha fornito una descrizione dettagliata della persona, consentendo alle pattuglie di raggiungere rapidamente la zona.

Gli operatori hanno individuato il sospetto mentre si aggirava ancora tra le auto in sosta e lo hanno fermato per gli accertamenti. Con il supporto dei carabinieri della stazione di Castiglione Olona è stato identificato un uomo nato nel 1996, già noto alle forze dell’ordine e alla polizia locale per precedenti legati a reati contro il patrimonio.

Nel frattempo il proprietario dell’auto ha presentato querela. Al termine delle verifiche il giovane è stato denunciato in stato di libertà.

La polizia locale ha infine ringraziato il cittadino che ha effettuato la segnalazione, la rete di Protezione civile e Controllo del vicinato, i colleghi delle polizie locali di Venegono Superiore e Venegono Inferiore e i carabinieri della stazione di Castiglione Olona per la collaborazione che ha consentito di intervenire tempestivamente.

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