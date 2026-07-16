Cronaca

SARONNO – Era stato rubato all’inizio di giugno a Rho ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in Cascina Colombara grazie a un controllo della polizia locale. Si è conclusa così la vicenda di un furgone di un’impresa di pompe funebri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato utilizzato dai ladri per compiere altri furti.

Il mezzo era stato sottratto all’azienda nelle prime settimane di giugno. Dopo il furto, ignoti avevano rimosso le insegne dell’impresa, un particolare che fa ritenere che il furgone sia stato impiegato per attività illecite, sfruttando un veicolo poco appariscente dopo la cancellazione degli elementi identificativi.

Nei giorni scorsi il furgone era stato notato da alcuni residenti nella zona di Cascina Colombara, dove era stato lasciato in sosta. La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti sul veicolo.

Dai controlli è emerso che il mezzo risultava rubato. Gli agenti hanno verificato che il proprietario aveva già presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia di Rho subito dopo il furto.

Una volta accertata la provenienza furtiva del furgone, la polizia locale ha contattato il titolare dell’impresa, che nel pomeriggio di ieri ha potuto recuperare il proprio veicolo.

Il mezzo è stato riconsegnato in buone condizioni. Resta ora da chiarire dove sia stato custodito nelle settimane successive al furto e se sia stato effettivamente utilizzato per commettere altri reati, ipotesi ritenuta plausibile anche in considerazione della rimozione delle insegne aziendali. Le indagini proseguono per individuare gli autori del furto e ricostruire gli spostamenti del furgone nel periodo in cui è rimasto nelle disponibilità dei malviventi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09