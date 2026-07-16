SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 15 luglio, grande attenzione per la protesta sulla sosta selvaggia all’ospedale, che continua a creare disagi anche ai mezzi di soccorso. Spazio anche al nuovo piano per rafforzare la sicurezza nelle stazioni del territorio, all’allarme per la terza ondata di caldo, alla cultura con il progetto Reverie e al riconoscimento per Simona Atzori.

La sosta irregolare nei pressi dell’ospedale torna al centro delle segnalazioni: auto parcheggiate in modo scorretto ostacolano il passaggio delle ambulanze, mentre cittadini e utenti chiedono interventi efficaci per risolvere una situazione che si ripete da tempo.

Più controlli nelle stazioni di Saronno, Caronno e Gerenzano grazie al nuovo piano sicurezza della Regione firmato dall’assessore La Russa. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e aumentare la prevenzione nelle aree ferroviarie.

La terza ondata di caldo riaccende il dibattito politico: Saronno Civica invita il Comune a intensificare le misure di sostegno per le persone più fragili e maggiormente esposte alle alte temperature.

Il progetto Reverie viene definito dall’Amministrazione un’iniziativa coraggiosa e strategica, capace di valorizzare la città e consolidarne il ruolo come punto di riferimento culturale sul territorio.

Grande soddisfazione a Gerenzano per la partecipazione di Simona Atzori a Rai 3. L’artista è stata celebrata dal Comune come motivo di orgoglio per l’intera comunità grazie al suo talento e al suo esempio.