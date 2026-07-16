Comasco

LOMAZZO – Dopo l’inaugurazione di domenica 12 luglio, prosegue la rassegna culturale multidisciplinare “Un’eredità viva a Lomazzo. Francesco Somaini 1926-2005”, in occasione del centenario della nascita dello scultore lomazzese, conosciuto in tutto il mondo. Fulcro dell’iniziativa è l’installazione nell’area feste di via Cavour 2 dell’opera “Fortunia vincitrice”, scultura in resina nera realizzata tra il 1997 e il 2000 sul tema universale del conflitto tra il bene e il male. La grande scultura si fa elemento scenico capace di ospitare diverse azioni performative e partecipative, con l’obiettivo di animare lo spazio espositivo e favorire forme di partecipazione attiva.

La giornata inaugurale ha coinvolto la comunità di Lomazzo in un momento di riflessione sul futuro delle città con il laboratorio”Arte e città: lo sguardo dei cittadini” a cura di Luminanda e di Ecofficine, e in una danza di comunità, libera e creativa, guidata dalle danza-terapeute Ilaria Clerici e Simona Proserpio, dell’associazione professionale Italiana Danza Movimento Terapia.

Sabato 18 luglio alle 19, sempre nell’area feste, la rassegna prosegue con la performance di danza contemporanea “I canti”. Protagonisti di un’esibizione attorno e con la scultura, ispirata al tema di “Fortunia vincitrice”, Ilaria Giardina e Riccardo Ardusso, coreografi e danzatori professionisti.

Venerdì 14 agosto alle 21 tappa importante del progetto è la proiezione cinematografica del cortometraggio “Il mondo nuovo”, a cura della fondazione Somaini in collaborazione con la Cineteca Milano. Nel 2025 la Fondazione Francesco Somaini ha, infatti, depositato nell’archivio di Cineteca Milano una raccolta di filmati che documentano, nell’arco di diversi anni, il percorso di ricerca e il lavoro dello scultore. Immagini di forte impatto, capaci di restituire la dimensione sperimentale e materica dell’opera di Francesco Somaini e di raccontare l’evoluzione artistica di una tra le figure più

significative della scultura italiana del Novecento. La partecipazione agli eventi della rassegna culturale è libera e gratuita.

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