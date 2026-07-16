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SARONNO – Giovedì 16 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno pressoché assenti, con accumuli stimati intorno a 0,2 millimetri, mentre resta confermata l’allerta afa per il caldo.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 20°C e una massima di 32°C, con valori elevati soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli da nordovest al mattino, per poi ruotare da sudovest nel pomeriggio, senza particolari rinforzi. Il sole sarà prevalente per gran parte della giornata, con condizioni favorevoli alle attività all’aperto, anche se il caldo continuerà a farsi sentire.

Nel resto della Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili. Sulle basse pianure occidentali e orientali, così come nelle aree pedemontane, il tempo sarà in prevalenza poco nuvoloso con qualche annuvolamento al mattino. Sulle Prealpi occidentali la nuvolosità tenderà ad aumentare in serata, quando saranno possibili deboli piogge. Anche su Orobie e Alpi Retiche è previsto un incremento delle nubi tra il pomeriggio e la sera, con locali precipitazioni di debole intensità, mentre sulle Prealpi orientali il tempo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel complesso, sulle aree di pianura le condizioni saranno simili a quelle previste per Saronno, con tempo stabile e caldo estivo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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