Politica

MILANO – Promuovere la parità di genere, l’inclusione, il benessere aziendale e le diversità: è l’obiettivo del Protocollo di intesa firmato questa mattina a Palazzo Pirelli dal Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia con Fnm e Ferrovienord. Hanno aderito anche il Gidp (gruppo intersettoriale Hr Manager e Hr Director) e il Centro di ricerca Interuniversitario “Culture di genere”.

“Questo Protocollo è il primo firmato dal Cpo di Regione Lombardia e un gruppo di società partecipato da Regione Lombardia con l’obiettivo di rendere la parità di genere un punto di forza delle politiche aziendali– sottolinea la Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia, Luce Meola –. Rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una cultura dell’inclusione che non resti confinata ai principi, ma trovi applicazione nella vita quotidiana delle organizzazioni. Fare rete tra istituzioni, imprese, università e professionisti significa creare le condizioni perché parità di genere, valorizzazione delle diversità e benessere organizzativo diventino elementi strutturali dei modelli di sviluppo. Solo attraverso una collaborazione stabile è possibile promuovere un cambiamento culturale capace di generare opportunità, contrastare ogni forma di discriminazione e rendere i luoghi di lavoro sempre più inclusivi e rispettosi della dignità di ogni persona”.

L’accordo, della durata di tre anni, punta a sviluppare iniziative condivise sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Il Protocollo prevede la progettazione di programmi informativi, campagne di comunicazione, seminari, workshop, masterclass, tavoli territoriali, e progetti pilota, con particolare attenzione alla promozione delle differenze, alla rappresentanza femminile, al contrasto di ogni forma di discriminazione e molestia, al benessere organizzativo, alla conciliazione tra vita privata e lavoro e al sostegno della genitorialità e del caregiving.

Nel corso del primo anno di durata del protocollo Fnm e Ferrovienord parteciperanno al Premio “Parità vincente” che valorizza le best practices aziendali nell’ambito delle politiche di parità di genere e saranno coinvolte nel Rapporto nazionale Gidp dedicato alle migliori pratiche di Diversity&Inclusion. Saranno, inoltre, promossi momenti di approfondimento dedicati al gender pay gap, al clima aziendale, al benessere psicologico e alla prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e nelle infrastrutture.

“La firma di questo protocollo – spiega il Presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti – rappresenta un impegno concreto verso una nuova cultura organizzativa. Il settore delle infrastrutture, e quello ferroviario in particolare, non può più essere considerato un ambito riservato agli uomini. Oggi sappiamo che competenze, professionalità e capacità di innovare non hanno genere. Nel nostro Gruppo sono già presenti donne che ricoprono ruoli di responsabilità e contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’azienda. È un segnale importante, ma vogliamo fare di più: il nostro obiettivo è rendere il settore ferroviario sempre più attrattivo per le nuove generazioni, valorizzando il talento anche femminile e offrendo a tutti le stesse opportunità di crescita. In un’ottica di continuità questo Protocollo rappresenta parte di un percorso che mira a rafforzare, insieme ai nostri partner, un ambiente di lavoro capace di promuovere merito e pari opportunità. L’attrattività di un’impresa, sul mercato del lavoro, passa anche da questi principi, ormai fondamentali”.

“Il Protocollo si inserisce nell’ambito del percorso avviato alla fine dello scorso anno con l’adozione da parte di Fnm e delle società del gruppo della Politica Diversità, Equità e Inclusione – ha sottolineato il Direttore Generale di Fnm Monica Giugliano – L’adesione a questo Protocollo rappresenta una testimonianza concreta del Gruppo Fnm di attuazione del percorso intrapreso”.

Il Protocollo è stato firmato dalla Presidente del consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia Luce Meola, dal presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, dal Direttore Generale di Fnm Monica Giugliano, dalla Presidente di Gidp Marina Verderajme e dalla presidente del centro Interuniversitario “culture di genere” Marilisa D’Amico.

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