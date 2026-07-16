Città

SARONNO – “Ho riflettuto a lungo prima di decidere di rendere pubbliche queste considerazioni. In un momento in cui la nostra comunità ha un profondo bisogno di ritrovarsi e di vitalità, l’ultima cosa che desidero è alimentare una polemica sterile o un dibattito fine a se stesso. Tuttavia, l’onestà intellettuale e il rispetto che porto per la mia città, per i suoi cittadini e per chi ci investe ogni giorno la propria vita e il proprio lavoro, mi impongono di offrire una valutazione oggettiva, basata sulla realtà dei fatti e sul confronto diretto che ho avuto personalmente sul campo”.

Inizia così la nota di Andrea Lava di Futuro Nazionale sul festival di arti performative di Saronno.

“Leggendo le dichiarazioni sul bilancio positivo di “Reverie”, definito come una “partenza in salita” ma pur sempre un successo di piazze e partecipazione, ho avvertito un forte scollamento tra la narrazione dell’Amministrazione e la realtà vissuta dai saronnesi in questi tre giorni.

Non si tratta di attaccare un’iniziativa nata indubbiamente con buone intenzioni, ma di evitare che la legittima difesa di una scelta politica si trasformi nella negazione dell’evidenza e di ciò che non ha funzionato.

E l’evidenza ci parla di un risultato ben lontano dalle aspettative. Parliamo di numeri e di scelte strategiche.

Il festival “Reverie” ha comportato un investimento pubblico dichiarato di circa 44.000 euro.

Storicamente, l’evento estivo di punta di Saronno, la Notte Bianca, richiedeva un impegno economico analogo, intorno ai 50.000 euro, ma garantiva un ritorno ineguagliabile in termini di affluenza (con picchi documentati da Ascom di oltre 14.000 presenze solo da fuori città), vivacità commerciale e coesione sociale.

Giustificare l’assenza della Notte Bianca con motivi di budget, per poi investire una cifra quasi identica in un format radicalmente diverso, non appare come una scelta di prudenza finanziaria, bensì come una lacuna di carattere organizzativo, di dialogo e di capacità di fare rete.

Ma c’è un elemento ancora più preoccupante che emerge in queste ore e che, da cittadino, mi spaventa profondamente.

Come evidenziato da un comunicato di un altro partito politico e dagli atti amministrativi emersi (la determina 676 del 17 giugno), l’Amministrazione ha stipulato un accordo quadro triennale con l’organizzatore dell’evento per un importo complessivo di ben 145.000 euro. Ciò significa che la prosecuzione di questo festival è già blindata per i prossimi due anni.

La cosa che spaventa è che le piazze semivuote e il mancato ritorno economico di questa “edizione zero” non sono un semplice incidente di percorso correggibile: siamo di fronte a un impegno di spesa cospicuo, deciso senza un reale confronto con la cittadinanza e i consiglieri, che vincola le risorse culturali di Saronno a un format che alla sua prima prova ha dimostrato evidenti limiti.

Come si fa a parlare di “successo” o di “passo avanti” quando si è firmato un contratto triennale prima ancora di vedere se la città avrebbe risposto positivamente?

Le criticità emerse in questi tre giorni si possono riassumere in tre punti fondamentali:

La natura dell’evento e il target: Le arti performative e il circo contemporaneo, pur di indiscutibile valore, sono proposte di nicchia. Esse attraggono un pubblico specifico (principalmente famiglie con bambini piccoli o appassionati del genere), ma non possiedono la forza d’attrazione trasversale e l’appeal commerciale di massa che una Notte Bianca, con la sua offerta diffusa e variegata, ha sempre garantito…

La partecipazione e il vuoto nelle piazze: Parlare oggi di “piazze piene” appare forzato. Chi ha vissuto la città in quei tre giorni ha sicuramente stimato un’affluenza decisamente limitata, ben lontana dagli standard a cui Saronno è abituata. Per un investimento vicino ai 45-50.000 €, il territorio aveva il diritto di pretendere un impatto economico e d’immagine ben superiore… Il mancato coinvolgimento di tutti i commercianti: Molti negozianti hanno cercato ugualmente di collaborare, ma gran parte ha preferito tenere le serrande abbassate. Questo non è un segnale di disinteresse, ma la conseguenza di una mancanza di concertazione preventiva.

Il tessuto commerciale di Saronno non è stato reso parte attiva della costruzione di questo “sogno”; è stato piuttosto trattato come una cornice passiva, un mero elemento scenografico a cui chiedere di rimanere aperto per “fare atmosfera”. La sinergia con il commercio si costruisce mesi prima con il dialogo, non a ridosso dell’evento.

Nostalgia del passato? Assolutamente no.

È invece la consapevolezza che un evento pubblico, finanziato con i soldi dei contribuenti, deve saper bilanciare la qualità della proposta culturale con una reale capacità di attrazione e di ricaduta economica sul territorio.

Sono il primo a essere sinceramente dispiaciuto per questo esito.

Quando un evento non funziona, non è mai una vittoria di qualcuno contro qualcun altro: è una sconfitta per tutta Saronno, per la sua attrattività e per la sua comunità.

Ma perseverare su una strada che si è dimostrata fallimentare sul campo, solo perché “vincolati” da un accordo quadro non condiviso, sarebbe un errore imperdonabile…

Per questo motivo chiedo di accogliere queste osservazioni non come un attacco personale, ma come un invito a un cambio di rotta metodologico. Saronno ha bisogno di una programmazione condivisa, che non cali le decisioni dall’alto e non blindi il futuro economico della città in stanze chiuse, ma che torni a valorizzare le competenze e le esigenze di chi la città la vive e la fa vivere ogni giorno. Rimango, come sempre, a disposizione per un confronto costruttivo che metta al centro il futuro della nostra città.

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