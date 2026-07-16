Città

SARONNO – “Le nostre osservazioni sulla manifestazione Reverie non riguardano principalmente, come ho già chiarito nel mio primo intervento, la qualità degli spettacoli proposti, che possono – come tutto – incontrare o meno il gusto dei cittadini, con diverse graduazioni: è la bellezza del pluralismo di opinioni e inclinazioni”.

Inizia così la nota di Lorenzo Azzi capogruppo di Forza Italia: “Che l’assessore Proserpio svolga il proprio incarico con impegno è evidente a tutti: un impegno, però, che non automaticamente si coniuga con successo e condivisione, soprattutto quando si ferma all’autoelogio ed alla “sorpresa” per i dissensi venuti a galla.

Il punto è un altro: il metodo seguito e la capacità dell’Amministrazione di costruire una proposta culturale realmente aperta alla città. Non quindi la proposta di una élite culturale con il solito illiberale obiettivo di “educare i cittadini”, ma una proposta popolare.

Se si vuole promuovere una cultura a 360 gradi, nella quale possano trovare spazio anche spettacoli ricercati e certamente non semplici come quelli di Reverie, è necessario agire in maniera più inclusiva, per utilizzare un termine particolarmente caro alla sinistra.

Una manifestazione culturale di qualità non deve necessariamente restare confinata a un pubblico ristretto. Al contrario, deve essere inserita in un contesto capace di avvicinare anche chi normalmente non frequenterebbe quel genere di spettacolo.

Per esempio, la serata principale di Reverie avrebbe potuto essere organizzata all’interno di una manifestazione popolare e partecipata come la Notte Bianca, creando un incontro tra pubblici diversi e aumentando sensibilmente la visibilità dell’iniziativa.

Proprio perché salta all’occhio la pur difficile novità del prodotto (i cittadini devono “ancora abituarsi a un linguaggio artistico diverso da quello a cui è avvezzo” come ha notato un consigliere del Pd) ci permettiamo di offrire questo suggerimento all’assessore Proserpio.

Concordiamo sul fatto che “sbagliando si impara”. Ma anche la cultura più ricercata, se si vuole davvero promuoverla e non semplicemente rappresentarla, ha bisogno di numeri importanti, partecipazione e capacità di coinvolgimento.

Certamente un contratto di durata triennale, scelto dalla Giunta prima ancora di avere sperimentato l’accoglienza del pubblico, suona quantomeno imprudente; a meno che non si parta dal presupposto di essere sempre i più bravi…

La cultura non deve essere né banalizzata né imposta dall’alto. Deve essere proposta con intelligenza, costruendo occasioni capaci di unire qualità e partecipazione.

È su questo terreno che abbiamo chiesto e torniamo a chiedere all’Amministrazione di cambiare e di ascoltare.

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