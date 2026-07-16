Città

SARONNO – “L’Amministrazione continua a difendere a spada tratta la scelta di Reverie, definendolo un progetto “coraggioso” e necessario per accreditare Saronno come città della cultura. Ma i fatti raccontano una realtà diversa”.

Inizia così la nota di M5s sulla tre giorni di festival di arti perfomative che si è tenuto lo scorso weekend a Saronno.

“Come M5S non possiamo che prendere atto che, secondo i dati comunicati dall’Associazione Commercianti di Saronno, la Notte dei Saldi ha riscosso un successo superiore rispetto alle tre giornate di Reverie, pur svolgendosi in contemporanea con un altro evento nel quartiere Matteotti. Un dato che dimostra come le iniziative condivise con il tessuto commerciale cittadino e capaci di coinvolgere realmente le persone producano risultati concreti e un beneficio diffuso per la città.

Questa semplice constatazione dovrebbe indurre l’Amministrazione a una riflessione. Invece, anche di fronte alle numerose critiche espresse da cittadini e commercianti, continua ostinatamente a difendere l’indifendibile, arrivando persino a lasciare intendere che chi non ha apprezzato l’iniziativa sia privo di sensibilità culturale.

Un’affermazione che riteniamo offensiva nei confronti dei cittadini. Non è una questione di cultura: qui si parla di un evento di intrattenimento, non della cultura nel suo significato più ampio. La cultura è un valore fondamentale, ma non può essere utilizzata come uno scudo per giustificare l’impiego di risorse pubbliche senza un adeguato ritorno per la città e senza accettare il confronto con chi esprime critiche.

Non dimentichiamo, inoltre, che molti cittadini, per ragioni economiche o personali, non hanno la possibilità di concedersi una vacanza fuori città e che, durante una calda estate, avrebbero probabilmente bisogno di iniziative più coinvolgenti, partecipate e capaci di animare davvero il centro cittadino. Per gli eventi culturali, nel senso più stretto del termine, ci sarebbero (volendo) altri undici mesi dell’anno in cui programmarli e valorizzarli.

Resta, inoltre, incomprensibile la scelta di vincolare il Comune con un contratto triennale prima ancora di verificare il gradimento e l’efficacia della prima edizione. Quando si spendono soldi pubblici è doveroso valutarne i risultati, ascoltare le osservazioni di chi vive la città e avere l’umiltà di correggere le proprie scelte, se necessario.

Su questa vicenda ci viene spontaneo ricordare un vecchio proverbio: “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.” E, purtroppo, oggi quel sordo sembra essere proprio questa Amministrazione.

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