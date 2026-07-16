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ROMA – “Il ministro Schillaci, che è anche un medico, venga in aula a spiegare come si dovrebbero sentire i sanitari che hanno rispettato le regole. Vergogna, la maggioranza reintegra i sanitari no vax radiati durante la pandemia che avevano diffuso teorie antiscientifiche”. Lo dichiara sui social Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva alla Camera, commentando l’approvazione di un emendamento che consente il reintegro nell’Ordine dei sanitari radiati per i loro comportamenti durante l’emergenza Covid.

“Che dicono Forza Italia e Noi Moderati, lisciate pure voi il pelo a chi si è posto fuori da ogni regola condivisa della comunità scientifica?”, si chiede Gadda. “Quanto durerà questa rincorsa, vana, a Futuro Nazionale per prendere due voti in più? Veramente vogliamo dire ai cittadini che, alla bisogna, non vale nessuna regola e convenzione?”.

La deputata chiama in causa direttamente il ministro della Salute: “Il ministro Schillaci, che è anche un medico, venga in aula a dirci come si dovrebbero sentire i medici, gli infermieri, gli odontoiatri che hanno rispettato le regole in un momento in cui bisognava mantenere l’ordine, perché il caos avrebbe determinato ben più effetti nefasti”.

“Purtroppo, i 383 sanitari che sono morti in servizio durante la pandemia non potranno partecipare a questo dibattito svilente”, conclude Gadda.