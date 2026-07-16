Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione oggi, giovedì 16 luglio, nella zona di Saronno sud, dove si è concluso un inseguimento iniziato nel territorio di Limbiate e terminato poco prima delle 14. Secondo le prime informazioni disponibili, una pattuglia della polizia locale di Limbiate ha inseguito una Smart con tre persone a bordo.

L’inseguimento è proseguito fino a Saronno, dove l’auto ha terminato la propria corsa. I tre occupanti hanno quindi tentato di allontanarsi a piedi, ma uno di loro è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Al momento non risultano disponibili ulteriori dettagli sull’identità dei coinvolti né sui motivi che hanno portato al mancato arresto all’alt.

L’episodio si è concluso prima delle 14 nella zona di Saronno sud, dove la presenza di pattuglie e il movimento degli agenti hanno richiamato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti. Sul posto sono sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia cittadina.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare la posizione delle persone coinvolte.

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