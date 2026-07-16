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SARONNO – La ricerca di momenti di relax lontano dal caos cittadino trova una risposta concreta nella nuova iniziativa promossa in via Togliatti a Saronno. Domenica 19 luglio, la storica Cascina della Vigna aprirà i propri cancelli per ospitare il “Picnic in Cascina“, un evento che reinterpreta il classico pranzo domenicale all’insegna della natura e del buon cibo.

A partire dalle 11 fino alle 14, i visitatori potranno scegliere il proprio angolo preferito all’interno dell’ampio parco della struttura, godendosi una giornata di assoluto riposo. La caratteristica principale dell’appuntamento risiede nella comodità della proposta gastronomica. Lo staff della struttura provvederà infatti a distribuire delle speciali e ricche lunch-box, contenenti pietanze fresche e stagionali perfette per essere consumate direttamente sul prato.

Questo format consente di eliminare ogni stress organizzativo per gli avventori, che dovranno semplicemente pensare a rilassarsi all’ombra degli alberi della cascina, lasciandosi coccolare dai sapori del territorio e dalla tranquillità del paesaggio.

La partecipazione all’iniziativa prevede un costo complessivo di 12 euro a persona e, per ovvie ragioni logistiche legate alla preparazione degli alimenti freschi, la quota include la prenotazione obbligatoria della propria confezione pranzo. I sistemi per assicurarsi l’accesso all’evento sono già attivi: è possibile scansionare il qr code sulla locandina dell’evento per la registrazione immediata oppure inviare un’email all’indirizzo [email protected].

L’appuntamento rappresenta un’occasione ideale sia per le famiglie sia per i gruppi di amici che desiderano riscoprire il valore del tempo speso all’aria aperta.

(foto d’archivio)

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