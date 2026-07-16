Cronaca

SOLARO – Momenti di apprensione nella serata di mercoledì 15 luglio per un incidente stradale avvenuto in via Cavour, dove si sono scontrate un’auto e una moto. L’impatto, avvenuto poco dopo le 20,30, ha richiamato sul posto diverse persone: molti automobilisti di passaggio e residenti si sono fermati per capire cosa fosse accaduto, creando capannelli lungo la strada mentre erano in corso i soccorsi.

Secondo i dati di Areu, l’allarme è scattato alle 20,35. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 62 anni, motociclista. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, oltre ai carabinieri della Compagnia di Rho, incaricati dei rilievi e dell’accertamento della dinamica.

Il ferito è stato assistito dal personale sanitario direttamente sul luogo dell’incidente. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato alle 21,27.

L’incidente ha inevitabilmente rallentato la circolazione in via Cavour e del vicino incrocio noto come “quattro strade” per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi delle forze dell’ordine. La dinamica dello scontro tra l’auto e la moto è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

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