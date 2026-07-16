Groane

SOLARO – Conto alla rovescia per l’avvio del Beer&Sound festival Solaro, la tradizionale kermesse organizzata dall’associazione “Il pensiero libero” nell’area feste del centro sportivo di corso Berlinguer. Sotto il tendone che l’Amministrazione solarese mette a disposizione a giugno e luglio per le feste d’estate, nei due weekend del 17, 18, 19 luglio e 23, 24, 25, 26 luglio, il pubblico degli affezionati potrà ritrovare lo street food tipico della Festa della Birra (dai panini agli hamburger, dal pulled pork al chili, dallo stinco agli arrosticini, passando per le costine e la grigliata!), accompagnato da fiumi di birra e dalla musica dei concerti.

Le sette serate, come sempre, saranno all’insegna del rock: venerdì 17 luglio si esibirà MyAmy (tributo a Amy Winehouse), sabato 18 luglio Da Zero a Liga (tributo a Ligabue), domenica 19 luglio Black Bells (tributo agli Ac/Dc), giovedì 23 luglio i Rotta per casa di Max (tributo agli 883), venerdì 24 luglio i Mister No (rock vario), sabato 25 luglio la Vaskom (tributo a Vasco Rossi) e domenica 26 luglio a salutare l’edizione 2026 della festa saranno i vincitori del concorso Rock’n’Broll (ovvero i “4 tunes” per la categoria cover e i “Tales of oneira” per la categoria inediti).

Le Feste d’estate, patrocinate dall’Amministrazione comunale solarese che mette a disposizione l’impianto comunale, vedono le associazioni impegnate in serate di grande lavoro per proporre alla cittadinanza eventi continui per due mesi. Il tendone aprirà alle 19 e il placo si accenderà dalle 22: l’ingresso al centro sportivo, con ristorante e palco coperto (che ne garantiranno l’apertura anche in caso di pioggia), è libero.

(foto archivio)

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