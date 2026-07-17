Città

SARONNO – “I soci del Rotary Club di Saronno hanno appreso con infinita tristezza la notizia della scomparsa del loro socio ed amico Bruno Amoroso”, così inizia il messaggio di cordoglio del Rotary club saronnese, in ricordo di Bruno Amoroso, scomparso all’età di 84 anni.

“Bruno, oltre ai numerosi incarichi di elevato prestigio che ha ricoperto durante la sua esistenza terrena sia nel settore pubblico che in quello dell’imprenditoria privata, era socio del Rotary di Saronno dal lontano 1998, e durante questi 28 anni di adesione al sodalizio ha ricoperto numerose funzioni interne al club. Anche nell’attività rotaryana, che viene svolta da ogni socio a titolo esclusivamente gratuito e senza altre finalità che non siano quelle di servire secondo le proprie capacità, Bruno Amoroso si è sempre distinto per l’entusiasmo con cui si approcciava allo svolgimento dei “service”, da quelli più semplici alle mansioni più complesse ed impegnative. L’anno rotaryano 2001/2002, durante il quale ha svolto l’incarico di Presidente

del Club, è ricordato ancora dai soci più anziani per l’impegno e la serietà che Bruno Amoroso ha profuso, riuscendo a contagiare anche i soci meno dinamici con la Sua carica di energia e simpatia”, continunano i soci.

“Egli era una persona allegra, dalla battuta arguta e mai offensiva, un uomo che il Rotary di Saronno piange e non dimenticherà. La presidente Sara Nam Sook Rampoldi, a nome di tutti i soci, esprime i sensi del profondo cordoglio del Rotary saronnese ai familiari del carissimo Bruno”, concludono.

(foto archivio)

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