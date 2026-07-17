Calcio

SARONNO – Prosegue il lavoro del Fbc Saronno per costruire la rosa che affronterà il campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha annunciato l’ingresso in Prima squadra del giovane difensore Christian Vallotto, che compie così il salto dal settore giovanile.

Per Vallotto si tratta del naturale approdo dopo il percorso di crescita nella formazione Juniores del club. In precedenza aveva militato nell’Ardita Cittadella, disputando i campionati Allievi e Under 18, prima di proseguire la propria formazione con i colori biancocelesti.

Il club presenta il nuovo difensore come un profilo giovane e di prospettiva, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a continuare il proprio percorso di crescita in Prima squadra.

La promozione di Vallotto si inserisce nel percorso di costruzione dell’organico per la nuova stagione, dopo un’annata particolarmente positiva per il Fbc Saronno. Nel campionato appena concluso i biancocelesti hanno infatti raggiunto il miglior risultato dell’ultimo ventennio, conquistando la finale dei playoff del girone di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Conferme e nuovi innesti stanno così delineando la squadra che sarà chiamata a disputare il campionato 2026-2027, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita intrapreso dalla società.

Intenso il mercato del Fbc Saronno.

Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

17072026