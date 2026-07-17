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SARONNO – Prosegue la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, promossa dal Comune di Saronno nell’ambito di Saronno Estate 2026. Questa sera, venerdì 17 luglio, è in programma un film per tutta la famiglia: alle 21.30 nel cortile di Casa Morandi, la proiezione di “Minions & Monsters”, nuova avventura d’animazione firmata Illumination.

Sul grande schermo arriverà “Minions & Monsters”, diretto da Pierre Coffin. Nel nuovo capitolo ambientato nel mondo di “Cattivissimo Me” e dei Minions, i simpatici omini gialli approdano a Hollywood con il sogno di diventare star del cinema. Il loro entusiasmo, però, finirà per scatenare veri mostri, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e imprevedibili. Tra caos, inseguimenti e tante risate, i Minions dovranno rimediare ai guai combinati e salvare il mondo dal disastro.

Il film, prodotto negli Stati Uniti nel 2026, ha una durata di 90 minuti ed è pensato per tutta la famiglia.

I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un’ora prima dell’inizio della proiezione oppure direttamente alla cassa dell’arena a partire da trenta minuti prima dell’inizio del film. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto a 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna.

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito del cinema cittadino. In caso di maltempo le proiezioni potranno essere annullate.

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