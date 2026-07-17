Eventi

CISLAGO – Venerdì 17 luglio, alle 21, il parco giardino Castelbarco farà da cornice a “Ri3vati”, spettacolo inserito nel cartellone di “Sconfinamenti”, la rassegna promossa dal Comune con la direzione artistica dell’associazione Gli Eccentrici Dadarò.

Sul palco saliranno tre artisti nei panni di clown che vivono nella roulotte di un antico circo ormai caduto nell’oblio. La loro quotidianità scorre tra piccoli gesti e abitudini, fino a quando un evento inatteso li costringe a mettersi in gioco e a cambiare il proprio destino.

Lo spettacolo alterna numeri di acrobatica e momenti di forte intensità emotiva, accompagnando gli spettatori in un percorso fatto di fantasia, ricerca e nuove scoperte. Al centro del racconto c’è il valore della collaborazione: i protagonisti comprendono infatti che la vera forza non nasce dagli applausi o dalle luci della ribalta, ma dalla fiducia reciproca e dalla capacità di affrontare insieme le difficoltà.

Pensato per un pubblico di tutte le età, “Ri3vati” unisce teatro e arti circensi, mescolando comicità e poesia in una proposta capace di divertire e, allo stesso tempo, offrire spunti di riflessione. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, l’evento sarà trasferito all’Auditorium “L’Angolo dell’Arte”.

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