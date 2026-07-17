SARONNO – SPOTORNO Il dolore per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni di Saronno deceduto dopo il grave incidente avvenuto al luna park di Spotorno, ha scosso profondamente anche la località ligure dove il giovane si trovava in vacanza. Mentre proseguono gli accertamenti della Procura per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, da Spotorno arrivano messaggi di vicinanza alla famiglia e la conferma della massima collaborazione con gli investigatori.

L’Amministrazione comunale di Spotorno ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, definendo quanto accaduto “una gravissima tragedia” che ha colpito l’intera comunità. Il Comune ha ricordato che tutte le autorità competenti sono al lavoro per fare piena luce sull’accaduto e che, con un’ordinanza del sindaco, il luna park è stato chiuso e posto a disposizione degli inquirenti per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari. In segno di lutto sono stati inoltre sospesi gli eventi e le manifestazioni previsti nella giornata di venerdì 17 luglio. L’Amministrazione ha assicurato vicinanza e supporto ai familiari del ragazzo.