Groane

MISINTO – Due giornate dedicate ai motori e all’enduro animeranno Misinto il 18 e 19 luglio con l’Enduro Regionale Lombardo Trofeo Maurizio Cattaneo, manifestazione organizzata dal Moto Club Misinto Bergamonti. L’evento si svolgerà con il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza, della Provincia di Como, del Comune di Misinto, del Comune di Bregnano, della Federazione Motociclistica Italiana comitato Regionale Lombardia e del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

Il fine settimana prenderà il via sabato 18 luglio con le operazioni preliminari, in programma dalle 14 alle 18.30 nella zona industriale di via Turati. La competizione entrerà nel vivo domenica 19 luglio. Le operazioni preliminari si svolgeranno dalle 7 alle 8 nella zona industriale di via Turati, mentre la partenza della gara è prevista alle 9 da via Turati. Sempre dalle 9 prenderanno il via le prove speciali, articolate in due differenti percorsi: PS1 : Bregnano, zona Fattoria Piolanti;

: Bregnano, zona Fattoria Piolanti; PS2: Cantù, Asnago, cava Italcave 2000 Srl. L’arrivo della competizione è previsto attorno alle 16, mentre le premiazioni si terranno attorno alle 17. La manifestazione è riservata alle categorie Senior, Major e Territoriali e rappresenta uno degli appuntamenti del calendario regionale lombardo dedicato agli appassionati dell’enduro.

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