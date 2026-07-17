Enduro regionale lombardo: nel weekend a Misinto il trofeo Maurizio Cattaneo
17 Luglio 2026
MISINTO – Due giornate dedicate ai motori e all’enduro animeranno Misinto il 18 e 19 luglio con l’Enduro Regionale Lombardo Trofeo Maurizio Cattaneo, manifestazione organizzata dal Moto Club Misinto Bergamonti. L’evento si svolgerà con il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza, della Provincia di Como, del Comune di Misinto, del Comune di Bregnano, della Federazione Motociclistica Italiana comitato Regionale Lombardia e del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.
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