ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione Amici del Bosco di Origgio sul tema della mobilità, con particolare riferimento alla ciclovia tra Saronno, Caronno Pertusella e Gerenzano e al progetto della Varesina bis.

“Nella nostra regione, da decenni si costruiscono nuove strade con l’intenzione di fluidificare il traffico; i più avveduti urbanisti europei invece, si stanno orientando verso scelte in grado di coniugare la sicurezza e la prevenzione con una visione rispettosa del territorio e del tessuto urbano e un minore consumo di risorse economiche e di territorio.

La chiave di volta di questo cambiamento, è oggi data dalle novità in atto sulle strade con l’arrivo dei monopattini e delle bici a pedalata assistita che se da un lato comportano maggiori rischi, dall’altro offrono nuove opportunità per quel che concerne l’ampliamento del raggio degli spostamenti locali.

Diventa quindi importante trasformare i problemi in opportunità: con le piste ciclabili si tolgono dalle strade questi mezzi, cogliendo pienamente l’obiettivo di risolvere i problemi di intreccio, di caos, di risorse e di vertenze assicurative.

Alcuni comuni del basso Varesotto, Caronno Pertusella, Saronno e Gerenzano, hanno infatti cominciato ad affrontare questi problemi con la progettazione e la messa in atto di una ciclovia alternativa alla strada statale Varesina in grado di togliere biciclette e monopattini dall’arteria principale e nel contempo di favorire l’uso di percorsi verdi in grado di collegarne i principali centri coi parchi locali e regionali, grazie anche alla rete di ciclabili messa in atto negli anni precedenti.

E’ un percorso virtuoso e ben avviato che consentirebbe di evitare la costruzione della “Varesina bis”, una nuova strada onerosa e devastante per il territorio e l’equilibrio idrogeologico. Essa infatti passerebbe in zone agricolo-boschive importantissime che consentono, da sempre, il deflusso delle acque dei torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile in casi (sempre più frequenti) di piene ed esondazioni.

Diamo quindi la buona notizia che i nostri comuni hanno lavorato e stanno lavorando per un’opera in linea con le buone scelte urbanistiche ed ambientali europee.”