SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 16 luglio, spazio alla cronaca con il recupero di un mezzo rubato e un intervento della polizia locale concluso con una denuncia. Grande attenzione anche per un incidente stradale che ha mobilitato i residenti e per una proposta estiva all’insegna della convivialità.

Ha destato curiosità la vicenda del furgone delle pompe funebri rubato e utilizzato dai ladri prima di essere recuperato grazie all’intervento della polizia locale, che ha permesso di restituire il mezzo ai legittimi proprietari.

L’intervento della polizia locale è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo aggirarsi tra le auto in sosta. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di un trentenne, ritenuto responsabile di tentativi di furto sulle vetture.

Momenti di apprensione per l’incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono accorsi residenti e automobilisti per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Tra le notizie più lette anche la proposta della Cascina della Vigna, che lancia un pranzo domenicale alternativo con picnic e lunch box, pensato per trascorrere una giornata all’aperto in un’atmosfera rilassata.