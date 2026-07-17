Limbiate

LIMBIATE – Anche quest’anno, la sezione Anpi di Limbiate con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, rinnova la tradizionale Pastasciutta Antifascista in occasione del 25 luglio, giorno della caduta del fascismo festeggiata dai fratelli Cervi con una pastasciutta condivisa con i loro concittadini sotto i portici di Campegine.

Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi: ogni 25 luglio, a Casa Cervi e in centinaia di piazze italiane, la Pastasciutta Antifascista celebra la Costituzione e la libertà condivisa. Una tradizione che non è però pura ricorrenza, è un momento che ci ricorda il peso e i lutti della guerra e della dittatura fascista.

“Oggi, diventa necessità di unirci per ridare senso, pace, libertà alla nostra vita e a quella di tutti noi minacciati dai pericoli di una devastante guerra nucleare mai così incombente come in questi tempi dove l’armarsi fino ai denti ha azzerato ogni possibile soluzione negoziale ai tanti conflitti in corso a cominciare da quello in Ucraina”, così raccontano gli organizzatori.

“La Pastasciutta Antifascista di sabato 25, quest’anno, sarà dedicata alla difesa della Costituzione: una carta da tempo sotto attacco, tra tentativi di manipolazione e stravolgimento. E oggi la questione più urgente è la nuova legge elettorale, di dubbia costituzionalità, che – se venisse approvata – avrebbe conseguenze pesantissime per il futuro della democrazia italiana. Grazie alla collaborazione con l’associazione Libera Terra sarà posto con forza il tema della legalità e grazie alla collaborazione con la Cgil si porrà all’attenzione dei presenti la difesa della Sanità e la denuncia delle inique condizioni dei lavoratori degli appalti. La distribuzione della Gaza Cola sarà, inoltre, l’occasione per non far cadere nell’oblio il dramma delle popolazioni palestinesi”, concludono.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. La comunità del Montebello, dopo due anni, tornerà ad ospitare l’evento nel parco Antonini.

Programma Alle 19,30, distribuzione (gratuita) della Pastasciutta offerta dall’Anpi, illustrazione e degustazione (gratuita) dei prodotti provenienti dalle terre e dalle aziende confiscati alle mafie. Bevande con contributo. Nel corso della serata saranno presentate le due raccolte di firme per due proposte di òegge di iniziativa popolare riguardanti il Diritto alla salute pubblica e i lavoratori degli appalti. A conclusione si potrà ballare il liscio (e altro) con la musica di “Gianni & Moreno”.

(foto archivio)

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