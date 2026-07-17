Altre news

SARONNO – Venerdì 17 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e tempo stabile, senza precipitazioni nelle ore diurne. E’ il risultato dopo il peggioramento delle prime ore della notte, quando potranno arrivare piogge con accumuli complessivi stimati intorno agli 8 millimetri. Non sono previste allerte meteo.

Le temperature saranno in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con una minima di 22°C e una massima di 29°C, rendendo il clima più gradevole. I venti soffieranno moderati da nord al mattino e da nord-est nel pomeriggio, contribuendo a contenere la sensazione di caldo. Per gran parte della giornata il cielo resterà poco nuvoloso, mentre l’aumento della nuvolosità e le precipitazioni sono attesi soltanto nelle ore notturne.

Nel resto della Lombardia la pressione tornerà a rafforzarsi, favorendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulle basse pianure occidentali e nelle aree pedemontane il tempo sarà variabile con nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti in serata. Le basse pianure orientali vedranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, mentre sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche la nuvolosità sarà variabile. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali saranno possibili deboli piogge al mattino, seguite da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Nel complesso, la situazione regionale sarà simile a quella di Saronno, con tempo stabile e condizioni in miglioramento sulla maggior parte del territorio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09