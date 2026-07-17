Cronaca

SARONNO – Tanta tanta incredulità e dolore a Saronno per la scomparsa di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni morto venerdì 17 luglio dopo il grave incidente avvenuto la sera precedente al luna park di Spotorno. La notizia è arrivata in città stamattina e ha gelato tutta la città non solo amici e conoscenti.

Alessio giocava a calcio nell’Amor Sportiva ed era apprezzato da compagni, allenatori e da chi lo aveva conosciuto sui campi da gioco. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando alla famiglia, colpita da una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Tanti i giovani che lo ricordano come calciatore, compagno di classe solare e positivo.

Tanti messaggi per la famiglia a partire dalla mamma dipendente di Saronno Servizi, realtà che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio. “L’intero Consiglio di amministrazione, la direzione e tutti i dipendenti di Saronno Servizi S.p.A. si stringono con profonda commozione attorno alla collega e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Alessio”.

Intanto proseguono gli accertamenti delle autorità liguri per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Secondo la ricostruzione finora emersa, il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Secondo una prima ricostruzione stava giovando ad una kiker machine rimasto senza scarpa è finito a terra dove è stato colpito dalla corrente elettrica. Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, è deceduto nella giornata di venerdì.

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