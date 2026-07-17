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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera aperta dell’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio in merito a Reverie il festival di arti performative che si è tenuto lo scorso weekend a Saronno.

Cara concittadina, caro concittadino,

desidero rivolgermi direttamente a te per condividere una riflessione serena e trasparente sulla prima edizione del Festival delle Arti Performative Reverie, che si è svolto dal 9 all’11 luglio scorsi nel nostro centro storico.

Voglio farlo con franchezza, per raccontarti lo spirito di questa iniziativa e fare chiarezza sulle scelte di questa Amministrazione. Il Festival Reverie è nato con un obiettivo preciso: arricchire l’estate saronnese con una proposta artistica totalmente nuova. Abbiamo voluto portare nelle nostre piazze spettacoli di strada, giocoleria, musica e arti circensi, capaci di coinvolgere le persone in modo lento, tranquillo e partecipato.

Ogni prima edizione, si sa, rappresenta una semina. Le prime due serate hanno avuto alcune criticità, ma la grande e calorosa partecipazione che abbiamo visto il sabato dimostra che a Saronno c’è una reale fame di bellezza e di intrattenimento culturale. Come Amministrazione siamo consapevoli che tutto è perfettibile e migliorabile, ed è esattamente questo il percorso di crescita organizzativa e artistica che vogliamo intraprendere insieme alla città. In questi giorni abbiamo letto molti interventi e giudizi tecnici sulla direzione artistica, sulla logistica e persino sulla provenienza degli artisti.

Davanti a un festival si rischia di dimenticare la complessità della macchina organizzativa che lavora dietro le quinte. Gestire la sicurezza, i permessi, la logistica di strada e il coordinamento artistico richiede competenze specifiche e non è mai semplice. Accettiamo volentieri ogni critica costruttiva, ci mancherebbe.

Lasciamo però che certe “ricette magiche”, sbandierate con troppa facilità, restino nel cassetto: chi le propone avrà tutto il tempo di attuarle se e quando avrà l’onore di occupare questo ufficio come assessore. Il Festival Reverie è nato con un obiettivo preciso: arricchire l’estate saronnese con una proposta artistica totalmente nuova.

Abbiamo voluto portare nelle nostre piazze spettacoli di strada, giocoleria, musica e arti circensi, capaci di coinvolgere bambini e famiglie ma anche giovani e meno giovani, senza insegnare o educare, non ce n’è bisogno per degli spettacoli di questo genere. A chi chiede più inclusività (…) e di inserire gli spettacoli nella notte bianca rispondo che organizzare 4 serate di animazione a Saronno al posto di una sola non sia un progetto da stigmatizzare ma al contrario da portare avanti ampliandolo!

Ci tengo poi a chiarire alcuni aspetti a me cari, per spiegare il senso profondo delle nostre scelte, a partire dal confronto che è stato fatto tra Reverie e la tradizionale Notte Bianca. Si tratta di un parallelismo non corretto, perché parliamo di due modelli profondamente diversi nelle finalità e nello spirito.

La Notte Bianca ha un’anima chiaramente commerciale e di grande festa itinerante, mentre Reverie ha una vocazione più culturale, legata all’ascolto, alla visione e alla valorizzazione dell’arte. Io sono assessore alla Cultura e quindi ritengo di adempiere perfettamente al mio mandato organizzando questo tipo di eventi. La Notte Bianca non è stata affatto annullata: come annunciato da tempo, d’accordo con il Distretto Urbano del Commercio (Duc), è stata semplicemente posticipata al prossimo 12 settembre 2026 sotto forma di “Notte di fine estate”. Siamo già al lavoro per quella serata che, come sempre, vedrà i negozi aperti e il pieno coinvolgimento dei nostri commercianti.

Anche per Reverie seppur in un modo differente, un elemento di immenso valore è stato il rapporto con il tessuto economico locale. Il mio grazie più sincero va ai commercianti e agli esercizi del centro che, accogliendo l’invito dell’Amministrazione, si sono messi in gioco fin dalle settimane precedenti l’evento. Grazie a questo lavoro preventivo di preparazione, hanno aperto le attività e organizzato iniziative autonome che hanno fatto bene al festival e a tutta Saronno. In merito alle critiche sulla comunicazione, è altrettanto fisiologico che un festival totalmente inedito richieda tempo per essere digerito e compreso.

Trattandosi di un debutto assoluto, la cittadinanza deve prima familiarizzare con l’evento. Siamo certi che dal prossimo anno sarà molto più semplice per tutti riconoscere il festival, consultare il programma e orientarsi tra le varie proposte culturali. Infine, per organizzare un festival di questa portata occorre muoversi d’anticipo. Per questo abbiamo scelto una formula amministrativa a lungo termine (l’Accordo Quadro previsto dal Codice dei Contratti). Per dirla in parole semplici e fuori dai tecnicismi: è un metodo di gestione molto flessibile che tutela il Comune. Non abbiamo stanziato o bloccato somme per i prossimi anni, né abbiamo firmato contratti vincolanti a scatola chiusa. L’unico impegno economico reale è stato quello per il 2026 e l’Amministrazione è e resta totalmente libera di scegliere se procedere o meno nelle stagioni successive.

Se andremo avanti con Reverie non è perché siamo obbligati da un contratto, ma perché crediamo fermamente in questo progetto politico e culturale. La cultura ha un valore intrinseco che va difeso per la crescita personale di ogni cittadino, e non può essere sempre e solo subordinata a logiche commerciali o di sicurezza.

Questo non significa dimenticare l’economia locale, tutt’altro: la pianificazione della Notte Bianca del 12 settembre e il lavoro svolto per Reverie dimostrano che si può fare cultura sostenendo, al tempo stesso, le attività produttive del territorio. Saronno merita di guardare avanti, di sperimentare e di diventare un punto di riferimento anche oltre i confini comunali. Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’orecchio teso ai vostri suggerimenti e il cuore rivolto al futuro della nostra comunità.

Un caloroso saluto,

Maria Cornelia Proserpio Assessore alla Cultura del Comune di Saronno