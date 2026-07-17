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SARONNO – “C’è bisogno di voglia e di idee”. E’ il passaggio finale della lettera aperta che la città scrive a Cristiano Soddu saronnese che si occupa di grandi eventi che propone la sua analisi e riflessione su Reverie il festival di arti performative che si è tenuto a Saronno lo scorso fine settimana e il dibattito che ne è seguito.

“Ho sentito in questi giorni un gran chiacchierare sulla rassegna Reverie, con forte ricaduta polemica attraverso i tuoi canali e i social media in genere. Un appunto, un po’ diverso, vorrei farlo anch’io.

Purtroppo sfugge a molti che in qualsiasi evento non sempre l’affluenza di pubblico va a braccetto con gli introiti indiretti sul territorio, anzi, è una regola che vale solo per il turismo in genere e per le famigerate Notti Bianche, in quanto il commerciante stesso è parte integrante dell’evento. Concerti, eventi sportivi, rassegne in teatri, centri espositivi e altro, non hanno mai forti ricadute sulle economie locali, per il semplice fatto che l’evento è sempre fine a sé stesso, ai suoi contenuti e alla godibilità che ne consegue. Zero secondi fini oltre all’assecondare il palato di chi lo vive o ne fruisce.

Poco senso inoltre pensare al denaro speso come somma sottratta ad attività diverse come sicurezza o altro. Gli eventi in una comunità sono di rilevante importanza, sia per la gratifica spirituale che trasmettono sotto forma di svago e serenità, sia per il tessuto sociale cittadino che, inevitabilmente, porta pian piano nel cuore delle persone la voglia di riversarsi in strada di tanto in tanto. E non è poco.

Forse Reverie non l’evento adatto, o forse la strada è quella corretta ma va aggiustato parecchio il tiro.

Ad ogni modo non penso sia costruttivo farne una battaglia politica. Il cittadino deve fare la sua parte, e poco importa se le bocche accontentate saranno poche o molte, c’è bisogno dell’apporto di tutti, anche di chi preferisce borbottare davanti a una tastiera, o di chi alle 22.30 chiama la Polizia al primo schiamazzo sotto casa.

Un forte esempio: in Piazza De Gasperi, ogni tanto, di venerdì sera, si può vedere lo spettacolo più bello di tutti: folle di ragazzi davanti a una piccola attività commerciale per bersi un drink o mangiare un panino. E non parliamo di 100 persone, ma un mare di gente. Niente disordini, niente individui con i colli di bottiglie in mano, solo giovani dalla faccia pulita e con la voglia di riprendersi una cittadina che, evidentemente, non hanno mai sentito loro.

Ho avuto modo di vedere anche le forze dell’ordine passare e fare i complimenti agli organizzatori (che tengono molto a un passaggio costante di una volante) perché tanta gente, lo sappiamo tutti, è sempre il primo deterrente alla microcriminalità.

Bisogna ripartire da qui.

C’è bisogno di voglia e di idee, e le idee – cantava Vecchioni – sono come le farfalle, a loro non puoi togliere le ali.

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