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SARONNO – Lieto fine nel pomeriggio di martedì 15 luglio per una cagnolona che si era smarrita e si era nascosta tra una siepe. A notarla sono stati i ragazzi del Tam Tam, che si sono accorti dell’animale, visibilmente spaesato, e hanno subito dato l’allarme.

Per aiutare il cane a tornare a casa sono intervenuti la polizia locale e il servizio di soccorso cinofilo di Samarate. Grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti è stato possibile rintracciare in breve tempo i proprietari.

La cagnolona, di nome Bella, è stata così riconsegnata alla sua famiglia, mettendo fine alla disavventura con un lieto epilogo.

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi volontari del Tam Tam, che hanno condiviso la soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo riusciti a rintracciare i proprietari e a rimandare Bella a casa. E noi ne siamo immensamente felici”.

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