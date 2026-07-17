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SARONNO – Un ragazzo sorridente sul campo da calcio con lo sguardo sereno e sorridente. È l’immagine scelta dall’Amor Sportiva Saronno per ricordare Alessio Colletti, il 15enne scomparso oggi dopo il tragico incidente avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno.

Nella storia pubblicata dalla società compare la fotografia di Alessio in campo, accompagnata da un nastro nero in segno di lutto e da una dedica semplice ma intensa: “Ciao Colle, sarai sempre con tutti noi!”.

Un saluto che racconta il legame tra il giovane calciatore e la sua squadra. Alessio aveva sempre giocato nell’Amor Sportiva Saronno, crescendo con i compagni e gli allenatori che oggi lo ricordano non solo come un ragazzo appassionato di calcio, ma anche come una presenza solare, sempre pronta a condividere un sorriso dentro e fuori dal campo.

In queste ore il cordoglio sta arrivando da tutto il mondo del calcio locale. Tra i messaggi più sentiti c’è quello della Virtus Cantalupo, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia e all’intera comunità sportiva.

“Ci sono dolori che il cuore non riesce ad accettare. Oggi il silenzio pesa più di qualsiasi parola. La Virtus Cantalupo si stringe con immenso dolore alla famiglia di Alessio Colletti, ai suoi amici, ai compagni di squadra, ai dirigenti, agli allenatori e a tutta l’Amor Sportiva Saronno per la tragica scomparsa di Alessio, appena 15 anni.

Quindici anni. Un’età fatta di sogni, di risate, di allenamenti sotto la pioggia, di partite da aspettare per tutta la settimana, di abbracci dopo un gol e di un futuro ancora tutto da scrivere. Un futuro che è stato spezzato troppo presto, lasciando un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare. Davanti a una tragedia come questa, il calcio si ferma. Si fermano le rivalità, i colori delle maglie, i risultati. Rimane soltanto il dolore. Quello vero. Quello che unisce tutti in un unico, grande abbraccio.

Ci stringiamo con tutto il cuore a chi oggi sta vivendo l’impensabile, nella speranza che l’affetto di un’intera comunità sportiva possa essere, almeno in parte, un piccolo sostegno in questo momento di immensa sofferenza. Che la terra ti sia lieve e che il tuo sorriso continui a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerti, dentro ogni campo da calcio che hai percorso e nel cuore di tutti coloro che ti hanno voluto bene. Ciao Alessio.”

Sono parole che testimoniano come, di fronte a una tragedia così grande, il calcio metta da parte ogni rivalità. Resta soltanto il ricordo di un ragazzo di 15 anni, del suo sorriso e della passione che lo accompagnava ogni volta che entrava in campo con la maglia dell’Amor Sportiva Saronno.

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