Saronno in lutto per Alessio Colletti 15enne morto nelle tragedia del luna park, il cordoglio del Comune
17 Luglio 2026
0
SARONNO – “L’Amministrazione comunale di Saronno esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un nostro concittadino di soli 15 anni, deceduto a seguito di un grave incidente avvenuto nella serata di ieri al luna park di Spotorno, in provincia di Savona”
Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale che prosegue: “Una notizia che ha colpito profondamente l’intera comunità saronnese, lasciando sgomenti cittadini, istituzioni e quanti conoscevano il giovane e la sua famiglia”.
“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Saronno desidero esprimere la più sincera vicinanza ai familiari del ragazzo in questo momento di immenso dolore – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – Di fronte a una tragedia così improvvisa e ingiusta non esistono parole capaci di alleviare la sofferenza. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il loro dolore”.
“L’intera comunità è profondamente colpita da questa perdita – prosegue la sindaca – In momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza, accompagnando con il pensiero una famiglia chiamata ad affrontare la prova più difficile”.
—
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09