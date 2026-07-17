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SARONNO – “L’Amministrazione comunale di Saronno esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un nostro concittadino di soli 15 anni, deceduto a seguito di un grave incidente avvenuto nella serata di ieri al luna park di Spotorno, in provincia di Savona”

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale che prosegue: “Una notizia che ha colpito profondamente l’intera comunità saronnese, lasciando sgomenti cittadini, istituzioni e quanti conoscevano il giovane e la sua famiglia”.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Saronno desidero esprimere la più sincera vicinanza ai familiari del ragazzo in questo momento di immenso dolore – dichiara la sindaca Ilaria Pagani – Di fronte a una tragedia così improvvisa e ingiusta non esistono parole capaci di alleviare la sofferenza. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, condividendo il loro dolore”.

“L’intera comunità è profondamente colpita da questa perdita – prosegue la sindaca – In momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza, accompagnando con il pensiero una famiglia chiamata ad affrontare la prova più difficile”.

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