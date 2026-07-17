Cronaca

SARONNO – Code e rallentamenti poco prima di mezzogiorno di oggi lungo la strada statale 527, dove un incidente tra un’auto e una moto ha creato pesanti disagi alla circolazione. Le ripercussioni sul traffico hanno interessato in particolare gli automobilisti diretti verso Saronno, Caronno Pertusella e Solaro, con lunghe colonne durante le operazioni di soccorso.

L’allarme è scattato alle 11,52. Secondo i dati di Areu, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 35 anni e un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, un mezzo di soccorso avanzato, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Saronno.

L’elisoccorso è atterrato nell’area del minigolf, a poca distanza dal luogo dell’incidente, consentendo all’équipe medica di raggiungere rapidamente i feriti. Dopo la valutazione sanitaria, però, il trasporto in elicottero non si è reso necessario: il velivolo è quindi ripartito, mentre una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano in ambulanza. L’altra è stata assistita sul posto in codice verde.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati si sono formate code in entrambe le direzioni, con rallentamenti particolarmente marcati verso Saronno e lungo i collegamenti con Caronno Pertusella e Solaro. La situazione è tornata gradualmente alla normalità al termine delle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

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