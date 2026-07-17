Cronaca

SARONNO – Qualche rallentamento alla circolazione ieri mattina, giovedì 16 luglio, in viale Lombardia a Saronno a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8,22, in pieno orario di punta, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa di Areu. I sanitari hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, ma nessuno ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: i conducenti hanno infatti preferito non ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’incidente ha provocato esclusivamente danni ai veicoli coinvolti. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Saronno, che hanno regolato il traffico fino al termine delle operazioni.

La presenza dei mezzi di soccorso, delle auto incidentate e dei veicoli della polizia locale ha causato code e rallentamenti lungo il viale. A rendere ancora più intensa la congestione hanno contribuito anche alcuni automobilisti che hanno ridotto la velocità per osservare la scena dell’incidente. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale.

(foto archivio)

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