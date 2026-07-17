Solaro

SOLARO – Prosegue il percorso estivo “Io mi esprimo: Spazi di relazione e creatività”, promosso dal Centro per la Famiglia di Ats Milano Città Metropolitana e Regione Lombardia. Dopo il primo laboratorio, il calendario propone nuovi appuntamenti gratuiti dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna.

Il prossimo appuntamento sarà con il laboratorio di Teatro-podcast, in programma il 21, 22 e 23 luglio, dalle 10 alle 12. Attraverso attività teatrali e la realizzazione di podcast, i partecipanti potranno sperimentare nuovi linguaggi espressivi, migliorare le capacità comunicative e lavorare in gruppo.

Il programma proseguirà poi con il laboratorio di Scrittura creativa, previsto il 28 e 29 luglio e il 4 agosto, sempre dalle 10 alle 12. Il percorso offrirà ai ragazzi l’occasione di sviluppare fantasia e capacità narrativa attraverso esercizi e attività dedicate alla scrittura.

Le iniziative si svolgono all’Hub Solaro – Informagiovani Informafamiglie, nella sede del Polo di Comunità Regina Elena, e sono completamente gratuite. Per partecipare è necessario prenotarsi contattando i numeri 388.3278154 e 338.8188286 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected].

Il primo laboratorio

Il percorso si è aperto con il laboratorio di Foto-Illustrazione, che si è svolto il 14, 15 e 16 luglio dalle 10 alle 12. L’iniziativa ha inaugurato il ciclo di appuntamenti dedicati alla creatività e all’espressione personale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare il linguaggio delle immagini attraverso un’attività laboratoriale di gruppo.

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