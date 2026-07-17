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TRADATE – E’ iniziata lo scorso venerdì 3 luglio l’edizione 2026 dei “Venerdì Bianchi”, l’iniziativa estiva che animerà il centro di Tradate con negozi aperti, spettacoli, musica dal vivo, proposte gastronomiche e attività dedicate alle famiglie. L’evento è promosso dal Comune di Tradate, dal Distretto urbano del commercio e dalla Pro Loco Tradate.

Saranno complessivamente quattro gli appuntamenti, in programma tutti i venerdì del mese di luglio: prossimi appuntamenti oggi 17 e poi il 24 luglio, trasformando il centro cittadino in un grande spazio dedicato allo shopping, all’intrattenimento e alla socialità.

Per la serata inaugurale di oggi, così come per le successive, i visitatori potranno trovare negozi aperti fino a tarda sera, con la possibilità di fare acquisti approfittando dell’apertura straordinaria delle attività commerciali. Non mancheranno inoltre musica e spettacoli, con concerti, esibizioni dal vivo e intrattenimento diffuso lungo le vie del centro.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’offerta gastronomica, con punti food & drink dove gustare specialità e sapori in compagnia, mentre i più piccoli potranno partecipare alle attività pensate per bambini, tra giochi, laboratori e momenti di animazione.

Per agevolare l’afflusso del pubblico, gli organizzatori indicano anche tre aree di sosta consigliate:

via Crocifisso 54 ;

; piazza del Popolo 1 ;

; via Zini 13.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tradatese e punta a valorizzare il centro storico, offrendo ai cittadini e ai visitatori quattro serate all’insegna della convivialità, dello shopping e dell’intrattenimento.

(foto archivio)

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