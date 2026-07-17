Cronaca

SARONNO – Una tragedia ha colpito la comunità saronnese. Un ragazzo di 15 anni, residente a Saronno, è morto oggi, venerdì 17 luglio, all’ospedale San Paolo di Savona dopo essere rimasto gravemente ferito nella tarda serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno, in provincia di Savona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area del luna park e, in particolare, mentre utilizzava una delle attrazioni di intrattenimento, un punching ball. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Bianca di Spotorno, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Il ragazzo è stato quindi trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, dove purtroppo è deceduto nella giornata di oggi.

Il quindicenne si trovava in Liguria in vacanza con un amico e con i genitori dell’amico quando si è verificato il drammatico incidente.

Dopo l’accaduto il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha disposto la chiusura del luna park in via precauzionale, in attesa che vengano completati gli accertamenti. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le condizioni di sicurezza degli impianti presenti nell’area. L’intera vicenda è al momento oggetto di approfondimenti investigativi. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le cause della scarica elettrica e ad accertare eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09