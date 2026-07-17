Comasco

ROVELLO PORRO – Ultimi giorni per iscriversi all’edizione 2026 del concorso letterario “La lingua del girasole”, organizzato dall’associazione artistico culturale Helianto. Il bando, aperto il 16 maggio, resterà attivo fino al 18 luglio e invita gli appassionati della scrittura a cimentarsi con aforismi a tema libero.

In queste settimane ogni nuova partecipazione può fare la differenza. L’autore o l’autrice che invierà il seicentesimo aforisma riceverà direttamente a casa un esemplare del Pulcinoelefante pubblicato nelle precedenti edizioni del concorso, un piccolo premio d’autore che si aggiunge ai riconoscimenti previsti dal bando.

La partecipazione avviene esclusivamente online attraverso il sito www.lalinguadelgirasole.com, compilando l’apposito modulo. Ogni autore maggiorenne può inviare un numero illimitato di aforismi, ciascuno scritto in lingua italiana e della lunghezza massima di 200 caratteri, spazi e punteggiatura compresi. La quota di partecipazione è di 1 euro per ogni aforisma, quale contributo alle spese di segreteria e di organizzazione del premio.

La segreteria si riserva la facoltà di escludere i testi che contengano contenuti diffamatori, offensivi oppure osceni. La giuria è composta da Jola e la Doc, Giorgio Testanera, Stefano Moraschini e Claudio Pagelli, con Alberto Casiraghy nel ruolo di presidente.

Al primo classificato sarà pubblicato l’aforisma a cura dei Quaderni del Tipografo, accompagnato da opere di Massimo Monteleone, oltre all’assegnazione di un premio in denaro di 200 euro. Resta inoltre il premio speciale destinato all’autore del seicentesimo aforisma, che riceverà il volume del Pulcinoelefante delle precedenti edizioni.

I risultati del concorso saranno pubblicati entro il 31 luglio sui siti www.lalinguadelgirasole.com e www.helianto.it.

Partecipando al concorso, ogni autore dichiara che l’opera presentata è frutto della propria creatività, di essere maggiorenne alla data di apertura del bando e di accettare il giudizio insindacabile della giuria. Gli aforismi potranno inoltre essere pubblicati sui siti del concorso e su Aforismi.meglio.it, nel rispetto del regolamento, mentre gli autori manterranno la proprietà delle proprie opere.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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