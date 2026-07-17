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SARONNO – Nuovo appuntamento con il mercatino dell’usato e del collezionismo, in programma domenica 19 luglio a Saronno. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno, si svolgerà in piazza del Mercato e lungo via Pagani.

L’esposizione sarà aperta dalle 8 alle 16 e, come da tradizione, offrirà ai visitatori la possibilità di curiosare tra bancarelle ricche di oggetti usati, articoli da collezione e pezzi vintage. Tra le proposte non mancheranno vestiti, oggetti d’epoca, utensili e numerosi articoli che richiamano il fascino del passato.

Il mercatino si tiene ogni terza domenica del mese ed è un appuntamento adatto agli appassionati di antiquariato, collezionismo e riuso, ma anche per chi è alla ricerca di occasioni particolari o desidera trascorrere una mattinata all’aria aperta.

L’organizzazione invita anche nuovi espositori a partecipare. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero WhatsApp 391 3950237.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Saronno.

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