Città

SARONNO – Ski for Fun Saronno perde il suo presidente e una parte fondamentale della propria storia. Il direttivo, i soci, gli allievi e le tante famiglie che in questi anni hanno condiviso giornate sulla neve salutano con profondo dolore Piercarlo Gerosa.

Per Piercarlo, Ski for Fun non è mai stato soltanto uno sci club. Era una comunità da costruire e custodire, un luogo nel quale bambini e adulti potessero avvicinarsi alla montagna, imparare, divertirsi e sentirsi parte di qualcosa. Con la sua presenza costante e concreta ha accompagnato la crescita del sodalizio, nato nel 2009 per raccogliere l’eredità dello sci saronnese. Quell’intuizione è diventata negli anni una delle realtà associative più partecipate del territorio, capace di coinvolgere centinaia di persone e di rivolgersi con un’attenzione particolare ai più giovani e alle loro famiglie.

“Piercarlo era il presidente – spiegano dal sodalizio – ma per tutti noi era soprattutto colui che c’era sempre. Dietro ogni partenza, ogni pullman, ogni corso di sci o di presciistica, ogni gara sociale, ogni festa e ogni incontro c’erano il suo tempo, il suo impegno e il suo senso di responsabilità. Riconfermato nel 2023 alla guida dell’associazione, continuava a seguirne personalmente la vita quotidiana, fino ai dettagli più piccoli, perché sapeva che sono proprio quelli a far sentire accolte le persone. Oggi ci resta un vuoto difficile da raccontare. Ci mancheranno la sua voce, la sua presenza, la passione per la montagna e soprattutto la dedizione con cui ha guidato Ski for Fun. La prossima partenza avrà inevitabilmente un significato diverso. Piercarlo non sarà seduto con noi, ma sarà presente in tutto ciò che questo gruppo è diventato. Alla sua famiglia va l’abbraccio più sincero e affettuoso di tutto il direttivo, dei soci, degli allievi e degli amici di Ski for Fun Saronno”.

Le esequie saranno celebrate martedì 21 luglio alle 10 nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

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