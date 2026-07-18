Città

SARONNO – Un ricordo pieno di affetto e quello di Amor Sportiva Saronno per salutare Alessio Colletti, il quindicenne scomparso dopo il tragico incidente avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno. La società calcistica, dove il ragazzo militava da quattro anni, ha voluto ricordarlo come capitano della squadra Giovanissimi 2011 e come punto di riferimento per compagni e allenatori.

“È con immensa difficoltà che comunichiamo la scomparsa di Alessio Colletti, il capitano della nostra squadra dei ragazzi nati nel 2011. Il cuore di ciascuno di noi piange un ragazzo esemplare, solare, educato, gentile; esempio della gioia di vivere per ciascun compagno di squadra e per tutti noi”, scrive la società.

L’Amor Sportiva ripercorre anche il cammino calcistico del giovane. Alessio era arrivato nel club nel 2022, disputando due campionati con gli Esordienti sul campo di via Sabotino, a pochi passi da casa. Successivamente era passato al centro sportivo di via Trento, dove aveva affrontato altri due campionati con la formazione Giovanissimi. Impegno, serietà e spirito di squadra gli erano valsi la fascia di capitano.

“La sua passione, la sua serietà, il suo sorriso e la sua splendida capacità di essere esempio verso gli altri lo portano a divenire ‘Il Capitano'”, prosegue il messaggio della società.

Nel finale, il saluto commosso rivolto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene: “Ci stringiamo alla famiglia di Alessio, ai suoi compagni di gioco e di scuola, a tutti coloro che hanno avuto il dono di conoscerlo ed apprezzarlo. Ogni nostro sforzo, ogni nostra vittoria, sarà per lui. Continueremo a correre insieme a lui che ci guiderà dall’alto. Ciao Alessio”.

Il messaggio dell’Amor Sportiva si aggiunge alle numerose testimonianze di cordoglio arrivate in queste ore dal mondo dello sport, dalle istituzioni e dall’intera comunità saronnese, profondamente colpita dalla scomparsa del giovane calciatore.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09