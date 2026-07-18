Calcio

SARONNO – Continuità in panchina per l’Equipe Garibaldi Saronno. La società biancazzurra ha ufficializzato la conferma di Cristian Melinte, che guiderà la prima squadra anche nel campionato di Seconda categoria 2026-2027, dopo aver conquistato la promozione nella stagione appena conclusa. La scelta della dirigenza premia il lavoro svolto dal tecnico, protagonista di un’annata culminata con la vittoria dei playoff e il salto di categoria. Un risultato che ha consentito all’Equipe Garibaldi di conquistare la promozione in Seconda categoria e di aprire un nuovo capitolo della propria storia sportiva.

Nel comunicato diffuso dal club, la conferma di Melinte viene definita «meritata» per il percorso compiuto, sottolineando come il tecnico abbia saputo trasformare «impegno, lavoro e passione in risultati concreti». Melinte, ex calciatore professionista, vanta una lunga esperienza.

Con la riconferma dell’allenatore e i primi movimenti di mercato già annunciati nelle scorse settimane, l’Equipe Garibaldi prosegue la preparazione in vista della stagione 2026-2027, con l’obiettivo di affrontare nel migliore dei modi il campionato di Seconda categoria da neopromossa.

18072026